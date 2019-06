Le TCO confirme sa sortie de la zone rouge

Les élus communautaires devaient approuver hier soir les comptes 2018 de l’intercommunalité des villes de l’Ouest. Le TCO a dégagé 15 millions d'euros d'épargne nette en 2018.

Le Territoire de la Côte Ouest confirme qu’il sort de sa zone de turbulences. Après une période inquiétante en début de mandat, l’épargne nette navigue au-dessus des 10 millions pour la deuxième année consécutive.



L’épargne nette est un indicateur de santé financière. Cet indicateur correspond au solde restant une fois payées toutes les dépenses de fonctionnement et le remboursement du capital de la dette.



Sur l’exercice budgétaire révolu de 2018, l’épargne nette de la collectivité était de 15,4 millions d’euros. Du jamais vu sur la décennie passée.



Ce montant confirme l’embellie retrouvée un an plus tôt avec 11,1 millions d’euros d’épargne nette consolidés en 2017.



Le TCO explique ce résultat excédentaire par le fait que "les recettes fiscales 2018 ont été plus importantes. Les dotations et subventions perçues en diminution suivent la même tendance que ces dernières années. Le fait notable est la maîtrise des dépenses de fonctionnement en diminution en 2018. Les charges courantes non financières s’établissent à 107 millions d’euros en 2018 contre 109 M€ en 2017 avec une maîtrise des charges de personnel."



Quorum perdu en cours de séance



L’intercommunalité avait été légitimement sous le feu nourri des critiques de l’opposition à partir de 2014. À peine quelques mois de pouvoir depuis mai de cette année-là et la majorité de Joseph Sinimalé avait vu l’épargne nette dévisser sérieusement (-400.000 euros à l'époque).



Malgré cette bonne nouvelle sur le front de la gestion comptable, le conseil communautaire de ce lundi soir a été interrompu, faute de quorum au beau milieu de la séance. "Encore une fois !", s’exclame l’opposant PLR Emmanuel Séraphin. "Le Conseil de ce soir s’est arrêté, car il n’y avait plus de quorum, une grande partie des élus de Saint-Paul étant absents. Le comble pour ces élus qui ont augmenté leurs indemnités à la ville et au TCO et qui pratiquent la politique de la chaise vide !", commente le conseiller d'opposition.



Les affaires qui n’ont pas pu faire l’objet d’une délibération donneront lieu à une nouvelle convocation des élus…



