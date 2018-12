Le TCO mise sur l’économie bleue

Le 19/12/2018 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 116

​Le Territoire de la Côte Ouest (TCO) reste dans la course afin d’obtenir le label européenne Odyssea « Destinations Bleues d’Excellence » et ce pour un lancement dès 2019.

Nous publions ci-dessous en intégralité le communiqué du TCO.



C’est l’ambition affichée du TCO depuis la délibération du 29 juin 2017 par les élus communautaires: se positionner comme la première « Escale patrimoine phare de l’océan Indien » à obtenir le label européen Odyssea « Destinations Bleues d’Excellence® ».



Une belle opportunité à saisir pour l’inter-communalité de l’Ouest, dans un contexte où l’économie bleue, particulièrement dynamique, prend une place croissante aux divers échelons (régionaux, océan Indien, nationaux, européens) … Elle représente 7 500 emplois à La Réunion, dont les deux tiers dans le tourisme et l’emploi salarié y progresse trois fois plus vite que dans la moyenne des autres secteurs (chiffres IEDOM, 2016).



Le label reconnaît et récompense le travail Exemplaire et d’Excellence des communes ou des EPCI. Il s’agit pour un candidat au label de créer un véritable territoire de projets touristiques, qui intègre le littoral et les territoires ruraux, afin de mettre en œuvre un projet stratégique et innovant de développement territorial durable en lien avec les acteurs locaux engagés.



Présents au Salon nautique de Paris ce mois de décembre 2018, Joseph Sinimalé (Président du TCO) et Philippe Calamel (DG du Groupement Européen Odyssea®) ont signé le certificat d’engagement.



La démarche, après l’adhésion au réseau, consiste à attribuer le label européen Odyssea Territoires / Villes-ports Destinations Bleues d’Excellence® aux collectivités candidates sur des critères d’engagements spécifiques (Cf. copie du certificat en pièce jointe).



Levier vers la ville-port durable, le label européen Odyssea « Territoires & Villes-ports Destinations Bleues d’Excellence® » permet d’encourager, d’accompagner et de valoriser des programmes d’écotourisme exemplaires des communes portuaires quels que soient leur échelle ou leur contexte.



Le TCO met tout en œuvre pour concrétiser ce modèle de développement territorial durable et intégré dès 2019 !



Dans cette optique, l’agglomération a déjà convenu de conclure une assistance à maîtrise d’ouvrage avec le Groupement Européen de Coopération ODYSSEA, le 1er réseau des élus et acteurs des territoires et villes-ports de France et d’Europe.



Six pôles territoriaux sont à explorer et concrétiser l’année prochaine… À terme, le TCO ambitionne de devenir une destination bleue d’excellence, durable et de haute qualité.