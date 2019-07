Le TCO pousse les murs de la zone d'activités de la Pointe des Châteaux

Le 05/07/2019

​Saint-Leu, son littoral carte postale mais aussi sa mi-pente...économique. La ZA Pointe des châteaux s’agrandit mais pas n’importe comment. Les élus retiennent les leçons du passé : fini la zone d’activités fourre-tout !

Planifier pour éviter l’anarchie dans 10, 20 ans et plus. La zone d'activités de la Pointe des Châteaux sera dans les deux ans qui viennent le théâtre d’un important chantier d’aménagement à vocation économique.



Avec 13% de déclivité (et même 20% sur certaines portions), pour une zone située en 110 et 170 mètres d’altitude, les contraintes du relief représentent un premier défi naturel. Situé en-dessous de la route des tamarins, la zone sera irriguée côté ouest et Est sur la RD12.



Répondant à la logique actuelle de transfert de compétences des communes vers leur intercommunalité, ce projet d’extension est lui aussi passé d’une maîtrise d’ouvrage mairie de Saint-Leu dans ses prémices pour un pilotage TCO aujourd’hui.



Le projet d’extension a été déclaré d’intérêt communautaire en octobre 2014. Les travaux de terrassement ont déjà commencé alors que la traditionnelle pause photo du 1er arbre planté était prévue ce vendredi 5 juillet.



"Le souci d’équilibrer le territoire", selon Joseph Sinimalé



Au premier trimestre 2021, il faut imaginer cette surface de 6 hectares, aujourd’hui constituée d’une terre rouge poudreuse, accueillir de nombreuses entreprises. Cette parcelle défrichée viendra s’ajouter aux 10 hectares voisins, commercialisés en 1987.



Avec le recul, Joseph Sinimalé et Bruno Domen ont posé un constat pour ne plus reproduire le schéma passé. La première zone d’activités compte une quarantaine d’entreprises mais sans vocation spécifique. On y retrouve à la fois de l’artisanat, du commerce, des services et des…habitations. "L’extension de cette zone d'activités permet d’organiser la destination de ces parcelles pour éviter une zone fourre-tout", affirme Joseph Sinimalé. "En plus du PLU, l’extension de la zone d’activités répond à un cahier des charges spécifique", nous explique Christophe Payet, chargé d’opération du service construction du TCO.