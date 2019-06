Le TCO redonne vie au Four à Chaux Pierre Méralikan

Le 24/06/2019 | Par TCO | Lu 60

Situé à proximité de la plage Citerne 46 à Saint-Leu, l’espace scénographique du Four à Chaux réalisé en mémoire de notre patrimoine a été officiellement inauguré ce vendredi 21 juin 2019.

Une invitation à découvrir son histoire et ses origines, à travers une visite guidée de l’équipement menée par notre guidé péi Clovis. Et en ce jour de Fête de la Musique, animations culturelles et ateliers aux couleurs locales étaient au programme…



Classé monument historique depuis 1996 Construit dans la seconde moitié du XIXe siècle, fermé en 1995, le Four à Chaux Pierre Méralikan a la particularité d’être le dernier des fours à chaux réunionnais. À ce titre, il est inscrit aux Monuments Historiques.



Le TCO, qui a réhabilité le site en 2014/2015, ambitionne aujourd’hui de faire de ce site patrimonial, un espace ouvert et animé à vocation pédagogique, touristique, artistique et culturel.

Construit dans la seconde moitié du XIXe siècle, fermé en 1995, le Four à Chaux Pierre Méralikan a la particularité d’être le dernier des fours à chaux réunionnais. À ce titre, il est inscrit aux Monuments Historiques.Le TCO, qui a réhabilité le site en 2014/2015, ambitionne aujourd’hui de faire de ce site patrimonial, un espace ouvert et animé à vocation pédagogique, touristique, artistique et culturel.