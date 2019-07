Le TCO signe le premier contrat de convergence et de transformation au Ministère des Outre-mers !

Le 09/07/2019 | Par TCO | Lu 124

Les projets du TCO retenus dans le contrat de convergence et de transformation

le centre animalier

l’Ecocité

les pôles d’échanges de La Saline et Aimé Césaire

l’extension de la zone d’activités de la Pointe des Châteaux

l’étude de modernisation des zones d’activités économiques de plus de 15 ans

le sentier littoral Ouest

le pôle d’aménagement et de construction durable (co maîtrise d’ouvrage TCO)

…

“Les défis à relever sont encore nombreux et nous comptons sur le soutien de l’Etat pour réellement transformer cette ambition. Nous serons particulièrement attentifs et vigilants sur les corrections effectives qu’apporteront les projets validés dans le présent contrat en termes d’écart de développement entre La Réunion et la métropole”, a conclu le président du TCO.



Qu’est ce que c’est ?



Les objectifs du Plan de Convergence

Le Contrat de Convergence et de Transformation (CCT) 2019/2022

Joseph Sinimalé, le président du TCO, a été invité ce lundi 8 juillet au Ministère des Outre-mers pour signer le premier contrat de convergence et de transformation 2019-2022 de La Réunion.C’est aux côtés des représentants d’autres institutions locales, telles que le Département ou encore la Région, que le président du Territoire de la Côte Ouest a signé ce contrat qui permettra à la communauté d’agglomération de développer le territoire et l’emploi, soutenir l’innovation et améliorer les conditions de vie des habitants.Les contrats de convergence et de transformation mettent en œuvre une stratégie visant à réduire les écarts de développement avec la métropole, à un horizon de 10 ans.Car après 70 ans de départementalisation, La Réunion présente toujours des écarts de niveaux de vie importants avec la France hexagonale, notamment dans le domaine des infrastructures, par exemple.Le « Plan de Convergence et de Transformation » et le « Contrat de Convergence et de Transformation – CCT » sont des outils qui émanent de la loi relative à l’égalité réelle outre-mer (EROM). Ils ont pour objectif de résorber les écarts de développement économique entre l’hexagone et la Réunion.Les contrats de convergence et de transformation remplacent à partir de 2019 les contrats de plan État-Région (CPER). Le périmètre de contractualisation du CCT est plus large que celui du CPER puisqu’il inclut le niveau départemental et les établissements publics de coopération intercommunale.Etabli entre l’Etat, la Région et le Département, le Plan de Convergence a pour objectif de mettre en œuvre une stratégie de convergence qui vise à réduire les écarts de développement avec l’hexagone, à un horizon de 10 ans.Ce document reprend les engagements figurant dans l’actuel Contrat de Plan Etat Région pour les années 2019 et 2020. Il y associe les projets identifiés comme prioritaires lors des Assises de l’Outre-Mer dont la faisabilité est établie.Le Plan est constitué de Contrats de Convergence, dont le premier s’étalera sur une durée de quatre ans (2019-2022) et définira les modalités pratiques de l’application du Plan. Son champ est étendu au-delà du niveau régional puisqu’il inclut le niveau départemental et les EPCI.Le CCT est la déclinaison opérationnelle du Plan. Il reprend les engagements figurant dans l’actuel CPER pour la période 2019 et 2020 (ex : Ecocité, les pôles d’échanges…) et intègre de nouveaux projets (ex : centre animalier du TCO et l’école d’architecture…).