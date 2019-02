Le Tampon: 3.000 euros pour la personne qui retrouvera la mini-pelle volée

Dans la nuit du 22 au 23 février 2019, la commune du Tampon a subi un vol avec effraction d’un engin mini-pelle hydraulique dans l’enceinte de la pépinière de la Bergerie (Terrain Fleury). Le méfait a été constaté avec stupeur par le responsable des pépinières en présence de la gendarmerie.



Le vol concerne un engin mini-pelle hydraulique d’ 1,5 tonnes de couleur verte de marque KOMATSU avec un auto-collant du logo Commune du Tampon et le numéro 19. Cet engin est utilisé pour l’ouverture de fosses de plantation qui a pour objectif l’embellissement floral et les travaux de plantations de palmiers sur le territoire communal.



Au nom de la Mairie du Tampon, une plainte a été déposée auprès de la gendarmerie ce samedi 23 février au matin. Une enquête est actuellement menée pour retrouver le ou les coupables.



Dans un communiqué, André Thien Ah Koon affirme déplorer "vivement ce vol qui a un impact sur le programme de plantation du Tampon. Nous plantons tous les jours des plantes et palmiers sur la Commune (plus de 700 palmiers par an). Nous oeuvrons pour le bien vivre au Tampon et l’embellissement de la ville. Ce vol représente un préjudice pour tous les Tamponnais et leur bien être dans la commune".



Le maire appelle "à un acte citoyen et invite toute personne susceptible d'avoir des informations sur ce vol de contacter la gendarmerie ou la police municipale. Une récompense de la part des adjoints du conseil municipal de 3000 € pourra être donnée".