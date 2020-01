Le Tampon: 8 mois d'emprisonnement pour avoir voulu couper son fils en deux

Le 18/01/2020 | Par Charline Bakowski | Lu 550

De nouveau devant la barre du tribunal correctionnel de Saint-Pierre, six mois après avoir été jugé pour des faits similaires. Il avait été condamné à 6 mois de prison avec sursis et mise à l'épreuve, pour insultes, menaces et violences envers sa conjointe. Un soir, il avait même menacé de couper son fils en deux. Mais il déclare à la barre qu'il n'aurait jamais fait cela.



Alors qu'il avait interdiction d'entrer en contact avec la victime, le Tamponnais n'a pas obéi. La conjointe a notamment déclaré à la barre en pleurs "je sais qu'il tient à moi". Selon le parquet, ces deux-là entretiennent une relation toxique et l'homme a une certaine emprise sur la victime.



Ce dernier a alors été condamné à 8 mois d'emprisonnement sans incarcération. Il sera placé sous bracelet électronique dans les jours prochains.