Le Tampon: "De l'asphyxie circulatoire au développement durable"

Le 03/11/2019 | Par Zinfos 974 | Lu 374

Yann Lebon, candidat aux élections Municipales et Communautaires de 2020, donne son point de vue sur ces projets émergeant en amont des élections, et notamment sur la commune du Tampon.

Six mois avant les élections municipales de mars 2020, les projets dans tous les domaines fleurissent à grand coups de médiatisation.



Sous le slogan "Facilitez tous vos déplacements" la CA Sud lance du 8 juillet au 2 septembre 2019 la concertation "VOIEXPRESS du Tampon".



Le Département de la Réunion lance le projet d’aménagement de la route des 400.



La Route des Géraniums et ses variantes par Bérive ou par Bras de Pontho proposées par le Conseil Régional ont été fermement condamnées par la population du fait de son absurdité.



Lors de la concertation publique, j’ai déclaré que cette Route des Géraniums n’a pas été conçue pour les Tamponnais. Aucune solution n’était apportée aux 55 000 véhicules/jour qui se présentent à la Tour des Azalées. Cette route n’était pas en adéquation avec le PLU adopté par le conseil municipal qui prévoit une densification de l’urbanisation au Centre-Ville du Tampon.



Je proposais alors la suppression totale des radiers sur la route des 400 de la Pointe au chemin Stéphane comme solution d’urgence.



Je ne reviendrai ni sur les projets inaboutis de la "Contournante Est" -par La Pointe- et encore moins sur le prolongement de l’Avenue du Général de Gaule de la majorité sortante.



Le constat est amer. Le Tampon reste encore une des rares villes traversée par une nationale de part et d’autre. Une ville asphyxiée qui perd en attractivité après des décennies de développement non réfléchi de son urbanisation et de projets routiers définitivement restés dans les cartons.



Les Tamponnais peuvent-ils encore attendre 20 ans et vivre au rythme des serpents de mer qui sortent uniquement à la veille de chaque élection?



D’après le dossier de concertation, la route des 400 ne verrait le jour qu’à l’horizon 2040, alors que La "VOIEXPRESS du Tampon", ex-Rocade qui date des années 80, reste à l’état d’étude.



Quelles solutions? Une remise en cause de la circulation en interne au territoire communal? Une gestion des déplacements au niveau du bassin sud avec des transports publics densifiés et optimisés incluant des nouveaux modes de déplacements écologiques.