Le Tampon: La liste "Réunir pour Réussir" de Yannis Lebon

Le 03/03/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 86

"Le 15 et 20 Mars 2020, vous choisirez l’équipe, qui, pendant les six prochaines années aura la responsabilité de la gestion municipale et de l’avenir du Tampon.



Des femmes et des hommes d’expériences, de toutes catégories socio-professionnelles et sans étiquette, qui s’engagent résolument à mes côtés pour ce prochain mandat.



Notre logo mentionne tous les secteurs géographiques qui seront représentés dans l’ensemble des quartiers par une équipe de femmes et d’hommes investis.



Avec votre soutien, nous allons améliorer Le Tampon, son environnement, son cadre de vie. De la petite enfance au plus grand âge, nous allons donner à chacun l’envie de s’épanouir dans cette commune qui appartient à tous ceux qui y vivent.



Par un développement harmonieux, nous allons donner ce parfum d’humanisme et de fraternité si important dans la vie de tous au quotidien. La qualité de vie des Tamponnaises et des Tamponnais reste le centre de nos préoccupations.



Toutes nos actions, tous nos investissements seront réalisés avec une gestion rigoureuse des impôts communaux.



L’expérience de l’ensemble des membres de la liste RÉUNIR POUR RÉUSSIR et notre volonté d’action sont les garants de l’exécution de notre programme dont vous avez été par ailleurs destinataires. Le mandat que nous vivrons ensemble, vous démontrera que nous respecterons tous nos engagements. Élus, nous œuvrerons dans l’intérêt de tous en toute impartialité, nous mettrons tout en œuvre pour conserver votre totale confiance.



Aujourd’hui nous vous proposons d’amplifier avec vous durant les six prochaines années, toutes les actions en faveur de l’ensemble de la population.



Ensemble nous développerons et moderniserons Le Tampon, tout en faisant vivre intensément nos traditions et notre authenticité. Les membres de l’équipe "RÉUNIR POUR RÉUSSIR, ensemble pour un nouvel élan" forment un groupe solide, uni, disponible et compétant. Fort de votre soutien à cette équipe les 15 et 22 Mars, en votant pour la liste "RÉUNIR POUR RÉUSSIR", vous contribuerez à plus de fraternité et de solidarité pour que "le bien vivre ensemble soit une réalité".



Vous pouvez compter sur notre présence à vos côtés dans tous les instants par notre disponibilité et notre volonté. Notre devise "SERVIR D’ABORD et PAS SE SERVIR"."



Yannis Lebon

Tête de liste "Réunir pour réussir"