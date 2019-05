Le Tampon: La pizzeria servait d'officine de skunk

Le 10/05/2019 | Par NP | Lu 1472

Entre trois mois de prison avec sursis et quatre mois ferme ont été prononcés hier par le tribunal correctionnel de St-Pierre à l'encontre de six hommes impliqués dans un trafic de cannabis, de skunk plus particulièrement.



"La marchandise était en partie revendue grâce à la pizzeria que tient l'un d'eux au Tampon", écrit Le Quotidien. Deux des hommes les plus impliqués dans ce trafic avaient installé un véritable laboratoire chez eux (matériel de conditionnement, lampes, ventilateurs, extracteurs d'air) nous apprend le média.



Les tâches étaient bien réparties au sein du groupe: le gérant de la pizzeria était aidé dans la vente de cette skunk par deux revendeurs (condamnés à trois mois de sursis) et trois planteurs (qui écopent de 9 mois et de 10 mois avec sursis), qui s'occupait du bouturage, de la récolte, du séchage et du conditionnement. Tous vivaient au RSA.



Le gérant de la pizzeria a été condamné plus lourdement : 14 mois de prison dont 10 avec sursis et mise à l'épreuve, sans compter le paiement d'une amende de 8 000 euros.