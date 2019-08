Le Tampon: Monique Bénard se lance dans la bataille des municipales

Le 08/08/2019 | Par NP | Lu 249

Il faudra compter sur une nouvelle candidature pour les prochaines municipales au Tampon. Après Nathalie Bassire ou encore Virginie Grondin, c'est au tour de Monique Bénard d'annoncer ce jeudi lors d'une conférence de presse son intention de briguer la mairie en 2020. L'ex-conseillère régionale dit vouloir se présenter pour que la commune du Tampon "retrouve sa juste place sur l'échiquier de notre Département et dans celui du Grand Sud".



Dans un communiqué envoyé aux rédactions, Monique Bénard dit "être fière de sa ville" mais est dans le même temps "affligée de sa paralysie". Pour l'élue municipale, le rayonnement du Tampon, aussi bien "commercial, économique, culturel et touristique au service de la qualité de la vie et des emplois peut-être retrouvé à condition de mieux valoriser nos atouts". "Nos commerces, nos entreprises, nos associations, notre terroir d'exception auxquels il convient d'ajouter notre patrimoine unique, notre convivialité et notre art de vivre sont des forces à dynamiser".



Pour créer les conditions "favorables au développement économique et social de la commune", Monique Bénard appelle à mettre "d'urgence" de nouvelles compétences en action, "basées sur l'expérience de gestion et la capacité d'écoute". (…) "Je présenterai à vos suffrages une équipe de femmes et d'hommes motivés avec de solides compétences, une équipe composée de gens d'expérience et de nouveaux venus guidés par une nouvelle approche de la politique, en dehors des réflexes partisans ; une équipe capable de bien gérer nos budgets et nos actions", explique Monique Bénard.



Avec son équipe, cette dernière souhaite ainsi "rénover et donner un nouveau souffle au Tampon", via un projet "novateur construit autour de l'amélioration de la gestion, du développement économique et touristique, de l'emploi, de la formation des jeunes, de la qualité de la vie, de la santé et de la solidarité". "Depuis plusieurs mois, j'ai entrepris ce travail d'écoute et de dialogue indispensable pour bâtir un projet qui répondra à vos besoins. Je continuerai ce travail de proximité dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, en allant jusque chez vous, à votre rencontre, dans votre quartier car c'est avec vous que nous pouvons concrétiser notre projet pour Le Tampon. Dès maintenant, je vous invite à être à mes côtés pour bâtir Le Tampon de demain", conclut-elle.