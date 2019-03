Le Tampon: Mordu par un chien, un marmaille perd le bout de son doigt

Le 03/03/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 841

Un enfant de 12 ans a été coursé puis mordu à plusieurs reprises au mollet par un chien. La scène a eu lieu mercredi, aux alentours de 16h30, quand le petit Lucas quittait son collège au Tampon.



L'action, qui s'est passée sous les yeux de la maman, a été très vite. Bien qu'elle affirme avoir vu un chien imposant, elle n'a pas eu le temps d'identifier clairement la race du chien en question.



Elle saurait également à qu'il appartient. Le propriétaire aurait en effet pour habitude d'accueillir des chiens errants à son domicile. Cependant, la grille de son habitation n'était fermée ce jour-là.



Mâchoire du chien dans la jambe, le marmaille a tenté de courir pour s'en débarrasser. En vain, il a fini par atterrir chez une voisine. Dans l'euphorie, le jeune garçon s'est également sectionné une phalange de l'annulaire, en enjambant le grillage.



La voisine alerte alors les parents de l'enfant. Son père confie qu'a quelques minutes près, s'il n'était pas pris dans les embouteillages, ce ne serait pas arrivé. Il était en effet en route pour venir chercher son fils au collège. Le père est d'autant plus furieux, lorsqu'il aperçoit le chien enragé que ses propriétaires récupèrent, le morceau de doigt de son fils au sol et tout son sang perdu.



Le marmaille a été pris en charge par les pompiers et transféré au CHU de Bellepierre, dans le but de recevoir une greffe. Cependant, pour l'heure, la famille ne sait toujours pas si l'enfant a assez de sang pour être greffé.



En rogne générale contre les chiens errants, le père du petit compte déposer plainte.