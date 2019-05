Le Tampon: Point sur la situation de M. Chamand, M. Malet et Mme Parisy

Comme l'avait annoncé la commune du Tampon lors d'un précédent communiqué, les procédures ont été engagées afin que les occupants des logements destinés à la démolition, soient relogés dans les meilleurs délais et les meilleures conditions possibles.



Avec le concours des services du CCAS, du conseil départemental et des bailleurs sociaux, M. Chamand, ainsi que M. Malet et Mme Parisy sont attributaires d'un logement depuis ce jeudi 9 mai 2019.



Les services communaux procèderont à leur déménagement en début de semaine prochaine.

Les services restent mobilisés pour que leur réinsertion sociale puisse se faire dans les meilleures conditions.