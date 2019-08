Le Tampon: Un ancien boxeur condamné pour atteinte sexuelle sur sa belle-fille

Le 09/08/2019 | Par PB | Lu 1159

Pour briser la glace avec sa belle-fille, un ti-père n’a rien trouvé de mieux que de lui mettre une main dans la culotte du maillot de bain et de lui lécher la cuisse.



L’atteinte sexuelle est survenue durant la crise des Gilets jaunes. David est bloqué chez sa compagne au Tampon. Le jour des faits, elle parvient à rejoindre son travail à la Plaine des Cafres et le laisse donc seul avec sa fille de 16 ans.



David, 39 ans, entretient une relation depuis 3 ans avec cette mère de famille, mais n’a noué aucun lien avec les deux filles de cette dernière. Seul pour la première fois avec l’adolescente, il lui propose un massage sur la nouvelle table achetée, car la jeune fille suit des études d’esthétique. Ne se méfiant pas, elle accepte. Il commence par lui demander de se mettre en maillot, l’a fait s’allonger sur le ventre puis sur le dos. C’est dans cette position qu’il glisse une main dans la culotte du maillot, la pose sur son pubis et lèche l’extérieur de sa cuisse droite.



D’abord tétanisée, l’adolescente s’est ensuite précipitée dans la salle de bain pour prendre une douche. "Je lui ai tout de suite demandé pardon. Je lui ai dit que je n’aurais pas dû faire ça et que je n’étais pas quelqu’un comme ça", a expliqué, hier, David à la barre du tribunal correctionnel de St-Pierre. "Elle n’a rien fait pour que ça arrive, c’est entièrement de ma faute".



La jeune victime a attendu 4 mois avant d’en parler et de se rendre chez les gendarmes accompagnée par sa mère. Pourtant aucune plainte n’a été déposée. "Des discussions ont eu lieu" , a noté la partie civile.



"Ils vont se marier", a rétorqué la défense. En effet, malgré l’atteinte, le couple poursuit son projet de mariage même si David, ancien boxeur, n’a plus de contact avec les deux jeunes filles. L’adolescente, perturbée, a été en échec scolaire cette année et s’est réorientée depuis dans une nouvelle filière.



Afin de faire passer "le message de l’interdit", 12 mois de prison avec sursis ont notamment été requis.



Finalement, David écope de 9 mois avec sursis, de 18 mois de mise à l’épreuve et 1 000 euros de dommages et intérêts. L’ancien boxeur échappe à l’inscription au fichier des délinquants sexuels et à la mention sur son bulletin B2. Il a également l’interdiction d’entrer en contact avec la victime.