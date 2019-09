Le Tampon: Une avenue du Président Chirac va voir le jour

Pour information, en hommage au Président Jacques Chirac, André Thien Ah Koon a mis à la disposition de la population des feuillets de condoléances à la mairie centrale et aux mairies annexes de la Plaines des Cafres et de Trois-Mares.



Lundi 30 septembre, à la demande du Président de la République, la population, qui souhaite participer au moment de recueillement, est invitée à la mairie du Tampon à partir de 14h30 (pour un recueillement à 15h). Vendredi 4 octobre à 16h une messe est organisée à l'église du Tampon.

Le Conseil municipal du Tampon s’est réuni ce samedi 28 septembre 2019.En ouverture de séance, le maire a rendu hommage au président Chirac, rappelant ses engagements et son action au niveau national, international, dans l’outre mer et à La Réunion. Les élus du Conseil Municipal ont observé une minute de silence en sa mémoire , avant d’entonner l’hymne national.Le Conseil Municipal a également adopté à l’unanimité le rapport relatif à la dénomination du prolongement de l’avenue du général de Gaulle, entre le chemin Isautier et la rue du docteur Charrières, "avenue du Président Chirac".