Le Tampon: Yannis Lebon se verrait-il déjà calife à la place du calife?

Le 22/07/2019 | Par NP | Lu 1416

"Ceci est une usurpation de l'identité du service communication", a réagi ce lundi la mairie du Tampon.L’adresse mail comtampon@gmail.com , faisant parvenir aux différentes rédactions un communiqué sur l’hommage rendu hier à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français et d'hommage aux "Justes" de France dans le quartier de Bérive au Tampon, peut effectivement prêter à confusion.Mais à y regarder de plus prêt, les photos en pièces jointes présentent un Yanis Lebon, candidat aux prochaines municipales, en gros plan ou au centre auprès d’anciens combattants alors que Jacquet Hoarau premier adjoint représentait le maire. Pour la municipalité, "une usurpation" orchestrée par "un membre opposant du conseil municipal".Le président du Cercle démocratique du Tampon se verrait-il déjà calife à la place du calife?