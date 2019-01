Le Tampon et les filières animales signent un protocole d'accord

Mais les efforts doivent aussi s’orienter sur le plan économique en accompagnant la valorisation de la production locale et en l’accompagnant pour répondre aux besoins des consommateurs.



Le modèle de développement de l’élevage réunionnais fondé sur la structuration des filières porc, bœuf, lait, volaille et lapin sont organisées depuis plus de 40 ans au sein des interprofessions ARIBEV et ARIV. En 2018, les filières animales comptent près de 750 éleveurs et représentent 2.300 emplois directs (éleveurs, coopératives et outils industriels) répartis sur toute l’île.



Les filières animales réunionnaises assurent la production, la transformation et la commercialisation de la viande auprès de la grande distribution, des bouchers-charcutiers, des cafés-hoôtels-restaurants et des collectivités de l’île.



Dans le cadre du projet interprofessionnel DEFI Responsable 2018- 2025, les filières animales de l’ARIBEV-ARIV souhaitent poursuivre leur développement en soutenant et en valorisant les pratiques agro écologiques des éleveurs réunionnais, répondant ainsi aux attentes des consommateurs, en augmentant notamment le poids du réseau des collectivités dans la commercialisation totale de la viande pays sur le territoire.



Pour ce faire, les filières animales interprofessionnelles porc, bœuf, volaille et lapin ont développé de nombreuses actions pour inscrire durablement la viande locale dans la restauration scolaire.



Dans cet esprit, et dans le contexte de concurrence exacerbée des importations, le soutien à la production de viande locale, notamment à travers l’accès aux marchés de la restauration collective, représente un enjeu décisif et partagé par la commune du Tampon.



C’est d’ailleurs pour cela que la commune du Tampon a déjà conclu avec des producteurs de la filière viande, des marchés pour l’alimentation de la restauration scolaire.