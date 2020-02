Le Tampon félicite ses équipes de Volley et de Basket

Le Tampon félicite ses équipes de Volley et de Basket

Le 24/02/2020 | Par Zinfos974 | Lu 66

Ce week-end a été riche en événements sportifs pour le Tampon.



L’équipe de volley-ball masculine, le Tampon Gecko Volley, a remporté le tournoi des Clubs Champions de l’Océan indien, en battant en finale le club malgache du GNVB à Tananarive.



C’est la 3ème fois que le Tampon Gecko Volley remporte ce prestigieux tournoi.



En basket, La Tamponnaise a atteint les 8ème de finale de la coupe de France en battant l’équipe de la Croix Saint-Ouen à Soissons. Et elle s’est inclinée avec les honneurs en 8ème de finale contre le Concorde Olympique Trith Porte-du-Hainaut, un club de nationale 1.

C’est la première fois qu’une équipe réunionnaise atteint ce niveau de la compétition.



Je tiens à adresser mes chaleureuses félicitations aux volleyeurs du Tampon Gecko Volley et aux basketteuses de La Tamponnaise pour leurs performances, qui font rayonner Le Tampon et La Réunion.



Le Maire, André Thien-Ah-Koon