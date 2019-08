Le bateau de Maître Gims prend feu sur la cote Corse

Le 26/08/2019 | Par Regis Labrousse | Lu 569

Dimanche après-midi, une vedette, West Indies, a fait naufrage au large de Bonifacio (Corse-du-Sud). Il s'agit d'un bateau de 24 mètres de long, qui était au mouillage à 400 mètres au large de Sant'Amanza, et dont les moteurs ont pris feu selon la préfecture maritime rapporte AltaFrequenza.



Le rappeur Gim's, se trouvait à bord du bateau, il devait se produire à Bastia le dimanche soir.



Les six passagers ont pu s'extraire sains et saufs du bateau et rejoindre la côte à bord d'un semi-rigide. Pompiers, douanes, gendarmerie maritime et SNSM se sont rendus sur place afin de porter secours aux personnes à bord. La SNSM a dû déployer un barrage anti-pollution de 150 mètres.