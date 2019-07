Le beau temps persiste lundi et mardi

Le 08/07/2019

REUNION

Bonjour toutes et tous!

REMARQUES GENERALES:

1:

relève 7.3° à 1790m(TBassins) et 8.9° à N.DPaix.

la nuit

Ce matin

Cet après-midi

3:

le vent est faible

.

La haute mer est houleuse .

Température du lagon autour de 25°.

4:

TEMPERATURES MAXIMALES ATTENDUES POUR LA JOURNEE DANS LES STATIONS DE METEO FRANCE:

SAINT DENIS:

LE PORT :

SAINT GILLES:

SAINT LOUIS:

SAINT PIERRE:

SAINT PHILIPPE :

SAINTE ROSE :

SAINT BENOIT:

SAINT ANDRE:

VOLCAN:

MAIDO:

BOURG MURAT:

PLAINE DES PALMISTES:

CILAOS:

SALAZIE:

2019 JUILLET 08 05h50Globe Météosat à 06heures. La zone des Mascareignes est dénuée de nuages actifs. ABANKS-le ciel dea été le plus souvent dégagé.le bleu reste la couleur hégémonique. Les bancs de nuages élevés sont moins nombreux qu'hier matin.Au plus pouvons-nous observer quelques petites entrées maritimes vers Sainte Rose et les pentes du volcan qui peuvent mouiller très brièvement.Le thermomètre déjà calé à un bon niveau pour un matin d'hiver austral va encore grimper assez nettement ce matin. La douceur persiste.les quelques averses observées sont isolées sur les hauteurs notamment du Nord-Ouest ou vers Colimaçons.Le temps agréable persiste sur le littoral. Le ciel est probablement plus encombré aux pieds du volcan.Les sommets dominent fièrement la couche nuageuse.Maximum de 27° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 26/27° CelsiusMaximum de 26/27° CelsiusMaximum de 25° CelsiusMaximum de 25° CelsiusMaximum de 27° CelsiusMaximum de 27° CelsiusMaximum de 16/17° CelsiusMaximum de 17° CelsiusMaximum de 19/20° CelsiusMaximum de 20° CelsiusMaximum de 22° CelsiusMaximum de 22° CelsiusSur ce je vous souhaite un excellent début de semaine!Patrick Hoareau.