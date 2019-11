Le billet d'humeur de Mohamed Aït-Aarab : "Illusionnisme et monarchie républicaine"

Le 04/11/2019 | Par Mohamed Aït-Aarab

Une semaine après la visite du Président de la République dans notre département, il est temps, sereinement, de tirer le bilan de ce déplacement. Quelles sont les perspectives ouvertes ? De quelles avancées notre territoire va-t-il bénéficier ? Quelles réponses le chef de l’État a-t-il apporté aux citoyens réunionnais, notamment en matière de logement, d’emploi et de coût de la vie ?La réponde est simple : aucune.Pendant trois jours, nous avons assisté à un incroyable exercice de communication dont, finalement, la démocratie n’est pas sortie grandie.Les Réunionnais ont été les témoins quasi-muets d’une séquence qui a multiplié les belles images : le Président de la start-up nation à "Choose la Réunion" (l’anglomanie ridicule ne tue pas, hélas !) ; le Président aux Camélias ; le Président à la mission locale ; le Président à Grand Anse. Bref de bien jolis selfies pour l’album présidentiel !On savait M. Macron peu enclin au dialogue avec les corps intermédiaires. Or, ceux-ci sont indispensables à la respiration démocratique d’un pays. Syndicats, associations, élus, ils portent, les inquiétudes, les espoirs, les revendications de leurs membres, autrement dit une parole qui mérite d’être entendue.En 2012, après une énième attaque de Nicolas Sarkozy contre ces mêmes corps intermédiaires qu’il accusait d’immobilisme, de confiscation de la parole des Français, de refus des réformes, Jean-Pierre Raffarin (que nul ne peut soupçonner d’être un dangereux bolchevik) avait déclaré : "Je pense que les corps intermédiaires sont indispensables à la bonne santé de la République."De Sarkozy à Macron, la même musique est donnée à entendre : supprimons les corps intermédiaires et parlons directement avec le Peuple (à condition qu’il soit trié sur le volet et qu’il ne pose pas de questions gênantes). C’est ainsi que débutent tous les populismes.Certes, M. Macron ne dispose pas d’une baguette magique pour régler en un instant tous les problèmes de la société réunionnaise. Mais au-delà des paroles et des postures, seuls comptent les actes. Et depuis l’élection présidentielle de 2017, la ligne directrice du quinquennat n’est absolument pas favorable aux plus fragiles et aux plus démunis. Le président de la république ne pourra pas éternellement jouer les illusionnistes.Le deuxième aspect que je retiens de cette visite présidentielle est la mise en scène d’une monarchie républicaine. M. Macron n’est pas le premier à accepter d’endosser ainsi un tel costume. Mais sous sa présidence, les choses se sont accentuées (ce dont témoignent également les dépenses élyséennes, en forte augmentation : https://www.zinfos974.com/Les-depenses-de-l-Elysee-augmentent-sous-l-ere-Macron_a145897.html .)La fermeture du Barachois engendrant dix kilomètres d’embouteillages entre La Possession et Saint-Denis n’est qu’un exemple parmi bien d’autres du fossé sans cesse grandissant entre nos gouvernants et nous. Nous pouvons tous entendre les impératifs de sécurité, particulièrement importants en ces temps troublés. Mais la fermeture s’imposait-elle aux aurores, le mercredi 23, alors que le président devait jouir d’un repos que je suppose mérité et que les automobilistes, dès 5h30, patientaient une heure et demie pour parcourir les 12 kilomètres de la route du littoral?Jeudi 24, alors que M. Macron était aux Camélias, le centre-ville de Saint-Denis ressemblait à une cité fantôme. Nombre de commerces avaient gardé leurs rideaux baissés, anticipant sans doute les difficultés de circulation. Peut-on à la fois vanter une France qui gagne et paralyser ainsi l’activité économique d’une ville?Dans un autre registre, la mise à l’écart de la presse régionale, écrite, mais aussi radio, comme j’ai pu l’entendre en direct, relève d’une époque que l’on pouvait penser révolue : celle où Alain Peyrefitte, ministre de l’information du général de Gaulle, validait personnellement le conducteur du journal télévisé du soir. Le Nouveau Monde macronien ressemble étrangement à l’ancien !M. Macron a institué "une présidence verticale, solitaire et enfermée dans un face-à-face avec l’opinion", écrit le politiste Vincent Martigny qui ajoute, à propos des dirigeants qui gouvernent seuls : "Ils critiquent ou instrumentalisent la presse, manipulent les émotions du grand public et manifestent un goût démesuré pour le spectacle de leur pouvoir au détriment du changement social".Ce qu’attendait la population réunionnaise, ce n’était pas la mise en scène d’un président en majesté, mais des réponses concrètes à ses préoccupations.La déception est forte !