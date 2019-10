Le billet d'humeur de Mohamed Aït Araab: "Un besoin d'État"

Le 23/10/2019 | Par Mohamed Aït Araab | Lu 155

Au moment où le Président de la République débute sa visite dans notre département, il n’est pas inutile de se remémorer quelques pages de notre histoire, française et réunionnaise, afin, comme le proposait l’historien Marc Ferro, de questionner le passé pour comprendre les problèmes de notre temps.



Les sociétés néo-libérales contemporaines ont érigé en dogme absolu la théorie de la « Main Invisible » : selon son inventeur, Adam Smith (1723-1790), existerait un processus naturel par lequel la recherche, par chacun, de son intérêt personnel concourt à l'intérêt général. Smith pense, en effet, que chaque individu est animé par la volonté - somme toute légitime - d’améliorer sa situation économique personnelle ; ce comportement singulier aurait ainsi pour conséquence d’engendrer, au niveau de la nation, des effets bénéfiques, comme si les hommes étaient guidés, à leur insu par une « main invisible », véritable mécanisme autorégulateur du marché. Et pour compléter la démonstration, Adam Smith prohibe toute intervention économique de l'État pour ne pas perturber cet ordre naturel spontané.



Or, l’histoire de France prouve que notre pays a une tradition étatique puissante. Sans remonter au XIIIe siècle et l’instauration du Parlement de Paris, penchons-nous sur une période plus proche de nous : l’après guerre. Après la Libération, s’ouvre une période de mise en œuvre du programme du Conseil National de la Résistance, texte approuvé par toutes les tendances de la Résistance, des gaullistes aux communistes. Ce programme intitulé « Les Jours Heureux » prévoit notamment :



• sur le plan économique :

- « une organisation … de l’économie assurant la subordination des intérêts particuliers à l’intérêt général » ;

- « l’intensification de la production nationale selon les lignes d’un plan arrêté par l’État » ;

• sur le plan social :

- « le droit au travail et le droit au repos » ;

- « la garantie d’un niveau de salaire et de traitement qui assure à chaque travailleur et à sa famille la sécurité, la dignité et la possibilité d’une vie pleinement humaine » ;

- « un plan complet de sécurité sociale, visant à assurer à tous les citoyens des moyens d’existence, dans tous les cas où ils sont incapables de se le procurer par le travail, avec gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l’État ».



L’État se veut organisateur des relations sociales et garant de la solidarité nationale, acteur économique et initiateur d’une politique de modernisation du pays. Partant du principe que l’égalité républicaine signifie aussi donner plus à ceux qui ont moins, la République engage un cycle vertueux de 30 années au cours desquelles les citoyens français verront leur quotidien s’améliorer.



À la Réunion, c’est également la volonté étatique qui a permis :



- la création, en 1955, d’un système complet de sécurité sociale ;

- la mise en place d’équipements publics et de services administratifs dans les années 70, générant de nombreux emplois, augmentant les revenus et la consommation et réduisant les écarts avec la métropole.



Puis est arrivé le temps de l’État impotent. Le temps de « l’État qui ne peut pas tout » ! Pas même assurer aux citoyens de la Réunion une liberté de circulation sur le territoire de la République, et ce quel que soit leur niveau de revenus. À ce sujet, quelqu’un a-t-il trouvé trace, depuis 2017, des 200.000 billets d’avion à prix aidé pour les habitants de l’Outre-mer français ?



L’égalité républicaine n’est pas la charité des dames patronnesses du XIXe siècle. Elle est la promesse sans cesse réitérée que tous les enfants nés sur le sol de la République, quels que soient leurs origines sociales, la couleur de leurs peaux ou leurs patronymes, pourront prétendre, « sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents » aux plus hautes fonctions : article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789.



Pouvons-nous accepter comme une fatalité un taux de chômage élevé (24% contre 9% en métropole), un coût de la vie de plus en plus élevé (hausse des prix en 2018 de 1,8%) et des inégalités persistantes ?



La Réunion, et toutes les études l’ont souligné, a un fort potentiel : une jeunesse qualifiée et ambitieuse, des filières stratégiques à développer, une situation géographique dont elle doit tirer profit. Mais rien ne pourra se réaliser si la République renonce à sa vocation première : être indivisible, laïque, démocratique et sociale.