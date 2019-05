Le braqueur malin s'exhibe sur Facebook avec sa cagoule et son arme

Le 17/05/2019 | Par N.P | Lu 1308

Vendredi dernier, un épicier du Chaudron voit surgir un homme cagoulé, arme à la main. L'épicier courageux ne se démonte pas, et sort une bombe lacrymo, provoquant la fuite de son agresseur. Le braqueur est immédiatement recherché par les policiers, qui ne tardent pas à retrouver la trace du fuyard. Pour cause, le braqueur a eu la remarquable idée de poster sur sa page Facebook un selfie en arme, cagoulé, avec les mêmes vêtements que ceux portés lors du braquage avorté...



Arrêté mercredi, il était accompagné en garde à vue d'un présumé complice du précédent vol à main armée d'un téléphone. Le braqueur au selfie fatal a rapidement avoué la tentative de braquage d'épicerie, précise le JIR. Les compères devraient être déférés ce matin, et seront sans doute jugés dans l'après-midi, dans le cadre de la comparution immédiate.