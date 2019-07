Le budget de la mission Outre-mer sera amputé de 100 millions d’euros

Le 17/07/2019 | Par ludovic.grondin@zinfos974.com | Lu 1895

Le budget de la mission Outre-mer sera amputé de 100 millions d’euros dès l’an prochain. C’est ce qui ressort d’un document préparatoire du débat d’orientation budgétaire, mis en ligne hier par le ministère des finances.

Ce mercredi, le gouvernement a publié ses prévisions de trajectoires de dépenses pour l’ensemble de ses missions budgétaires.



La mission Outre-mer sera amputée de 100 millions d’euros sur les exercices budgétaires 2020, 2021 et 2022.



Cette publication vient brouiller le message qu’a tenté de faire passer, pas plus tard que la semaine dernière, le président de la République. Le lundi 8 juillet, dans les jardins de l’hôtel de Montmorin, siège du ministère des Outre-mer, Emmanuel Macron affirmait qu’"On ne fait pas d’économies sur les outre-mer", lors de son discours devançant les signatures des contrats de convergence et de transformation (CCT) des Outre-mer.