Le budget primitif 2020 du Département validé: Plein cap sur le social

Le 12/02/2020 | Par Samuel Irlepenne | Lu 28

Le budget primitif 2020 du Département, voté à l’unanimité ce mercredi en séance plénière et d’un montant de 1,097 milliard d’euros, est une "séquence historique" pour son président, Cyrille Melchior. Délestée du poids du RSA, dont la recentralisation a été actée au 1er janvier, la collectivité départementale a retrouvé des marges de manoeuvre nouvelles. Une recentralisation qui a permis au Département de dégager une manne de 60 millions d’euros, qui va lui permettre d’intervenir de manière beaucoup plus soutenue dans plusieurs secteurs comme le soutien à l’autonomie des personnes, l’insertion et l’emploi ou encore la modernisation de ses services.



"Ce que je souhaite, c’est que les familles en difficulté bénéficient de l’aide du Département là où elles se trouvent et que chacun puisse bénéficier de ces droits même les familles les plus reculées dans les coins les plus éloignés de La Réunion", a insisté le président de la collectivité départementale. Comme l’a rappelé Cyrille Melchior, les derniers exercices financiers de la collectivité ont été un "travail d’orfèvre" pour trouver un équilibre entre la gestion d’un budget "contraint" tout en apportant des réponses "concrètes" aux demandes du territoire et de la population.



Ce budget primitif 2020, qui ne prévoit aucune hausse de la fiscalité, est réparti comme suit: plus de 892 millions d’euros de dépenses pour la partie fonctionnement et plus de 204 millions d’euros de dépenses pour la partie investissement. Un budget orienté vers deux combats prioritaires pour cette année. La première, la lutte contre les addictions chez les jeunes, qui verra le conseil départemental lancer une vaste compagne de communication pour les informer des risques liés au tabac, aux drogues, à l’alcool, mais aussi les écrans et les réseaux sociaux. Deuxième cheval de bataille de la collectivité pour 2020: la lutte contre la pauvreté et l’exclusion, "conformément à la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et la précarité signée avec l’État l’an dernier", a rappelé Cyrille Melchior.