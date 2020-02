Le bureau de l’association Kartyé Lib MPOI se félicite de la nomination de Prosper Eve

Le 12/02/2020 | Par Zinfos974 | Lu 149

Le bureau de l’association Kartyé Lib MPOI (Mémoire & Patrimoine Océan Indien) se félicite de la nomination du professeur Prosper Eve comme membre de comité scientifique de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage, créée et présidée par Jean-Marc Ayrault.

Titulaire d’une chaire d’histoire à l’Université de La Réunion depuis de nombreuses années, le professeur Eve est également auteur d’un nombre conséquent d’ouvrages sur l’histoire de notre île, l’église et la laïcité. Il est le spécialiste incontournable de l’esclavage dans notre île. Parmi ses publications, on peut citer Naître et mourir à l’île Bourbon à l’époque de l’esclavage (L’Harmattan Université de La Réunion, 1999), Les esclaves, la mer et la montagne (Karthala 2003), Le 20 décembre 2004, le temps de la parole, (Océan 2004), Le corps des esclaves à Bourbon, histoire d’une reconquête (PUPS 2013), Le 20 décembre 1848 et sa célébration à La Réunion, du déni à la réhabilitation (L’Harmattan Université de La Réunion 2000).



Très actif au sein du laboratoire CRESOI (Centre de recherches des sociétés de l’océan Indien), dirigé par le professeur Yvan Combeau, notre universitaire de référence est également spécialiste de l’histoire de l’église et des missionnaires dévoués à la cause des esclaves, tels les abbés Davelu et Caulier au XVIIIe siècle, l’abbé Monnet au XIXe, et le père Lafosse au XXe. Fort de sa connaissance profonde de notre territoire, nous ne doutons pas qu’il pourra contribuer à de réelles avancées pour la mémoire de notre île. La présence d’un universitaire réunionnais dans cet honorable comité, contribuera nous l’espérons, à une meilleure valorisation et diffusion de l’esclavage dans notre région Indianocéanique. Passionné par son île, Prosper Eve s’efforce chaque année de faire évoluer la connaissance en organisant « La semaine de l’histoire de l’Indianocéanie ». La dernière édition avait pour thème La mer dans l’Indianocéanie, de l’Antiquité à nos jours, Nouvelles approches sur l’esclavage dans l’Indianocéanie. Il accompagne les différents de travaux de recherches liés à l’esclavage et à l’engagisme. Parmi ces derniers, le projet de réhabilitation de l’ancienne prison Juliette Dodu, dont les fondations et partie les plus anciennes datent du XVIIIe siècle.

M. Prosper Eve nous a également soutenu dans le projet de pose du buste de Toussaint Louverture, initiateur de la première révolte d’esclaves dans le monde à Haïti, alors colonie française, en 1790. La deuxième édition de la commémoration de la mémoire de Toussaint Louverture se déroulera la 11 avril, en présence de représentants des Nations Unies, du président du comité scientifique et de la directrice de la Fondation pour le Mémoire de l’esclavage. Pour cet évènement, nous savons d’avance compter sur la présence du professeur Eve, directeur scientifique du colloque qui se déroulera dans le cadre de cette journée. Nous lui souhaitons d’excellents travaux au sein du comité pour la Mémoire de l’esclavage.



Enfin nous ne saurions clore ce communiqué, sans saluer et remercier chaleureusement, la députée Nathalie Bassire, qui n’a pas ménagé ses efforts pour nous accompagner dans le soutien à Prosper Eve, auprès du president Ayrault en vue de cette nomination. Nous remercions également Monsieur Henri Jean ancien directeur du GIP-MMETA, pour son écoute attentive et ses judicieux conseils sur ce dossier.



Pour les membres du bureau,

Marie-Lyne Champigneul

Présidente