Le bus du Défenseur des droits sera à Saint-Paul ce mardi 01 octobre

Le 24/09/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 70

Qu’est-ce que le Défenseur des droits ?



Créée en 2011, le Défenseur des droits est une institution constitutionnelle indépendante dirigée par Jacques TOUBON. L’institution exerce sa mission au service des droits des personnes dans 5 domaines de compétences définis par la loi :

• Relations avec les services publics

• Défense et promotion des droits de l’enfant

• Lutte contre les discriminations et promotion de l’égalité

• Respect des règles de déontologie par les professionnels de la sécurité (secteur privé et public)

• Protection et orientation des lanceurs d’alerte

Le défenseur des droits, Jacques TOUBON, accompagné d’une délégation de juristes, sera présent dans l’île à partir du 30 septembre afin de mieux faire connaître l’aide que peut apporter l’institution aux habitants. Venez poser toutes vos questions ce mardi 1er octobre à Saint-Paul sur le parvis de l’Hôtel de ville de 8h30 à 16h.Le Défenseur des droits peut intervenir dans 5 domaines définis par la loi :• Relations avec les services publics• Défense et promotion des droits de l’enfant• Lutte contre les discriminations et promotion de l’égalité• Respect des règles de déontologie par les professionnels de la sécurité (secteur privé et public)• Protection et orientation des lanceurs d’alerteToute personne qui pense que ses droits n’ont pas été respectés peut venir échanger librement et de manière confidentielle sur sa situation. Un bus du droit fera halte au cœur de 4 villes : Saint-Denis, Saint-Paul, Le Tampon et Saint-Benoît avec à son bord, les juristes du siège parisien et les 5 délégués du Défenseur des droits présents toute l’année à La Réunion.Ils accueilleront gratuitement tous les habitants souhaitant poser des questions sur leurs droits, mieux comprendre leur situation ou en savoir plus sur le rôle et les missions de cette institution gratuite et ouverte à tous.Parallèlement à l’accueil juridique, le Défenseur des droits, Jacques TOUBON, rencontrera les acteurs locaux, associatifs, institutionnels et économiques. Des temps forts thématiques autour notamment des discriminations et du fonctionnement des services publics sont prévus. Madame Geneviève AVENARD, Défenseure des enfants et adjointe du Défenseur des droits en charge de la défense et de la promotion des droits de l’enfant sera également présente et participera à plusieurs évènements autour des droits de l’enfant.Le bus du Défenseur des droits, Kézako? Il s’agit concrètement d’un accueil juridique gratuit. Le bus sera présent :• Lundi 30/09, SAINT-DENIS, square La Bourdonnais, 8h30-16h• Mardi 01/10, SAINT-PAUL, parvis de l’Hôtel de ville, 8h30-16h00• Mercredi 02/10, LE TAMPON, parvis de l’Hôtel de ville, 9h00-16h• Jeudi 03/10, SAINT-BENOIT, place de la médiathèque Roussin, 8h30-16h00