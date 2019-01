Le cambrioleur fugitif blessé par balle sera-t-il placé en détention provisoire à l'hôpital?

Le 16/01/2019 | Par B.A | Lu 290

David P. est hospitalisé à Bellepierre depuis son arrestation jeudi dernier, ses blessure par balle à la mâchoire et à l'épaule nécessitant des soins, et de futures greffes d'os. L'homme est en garde à vue depuis lundi, des magistrats devraient se rendre ce jour à son chevet pour lui annoncer sa mise en examen probable, ainsi que sa détention provisoire. David P. et sa compagne ont tenté de cambrioler une pizzeria à La Saline les Hauts.



L'homme fut arrêté jeudi après une cavale de 5 jours, un ami lui aurait extrait tant bien que mal les balles fichées dans son corps. Les gendarmes ont tiré sur David P. et sa compagne, alors qu'ils prenaient la fuite en voiture, pris en flagrant délit de cambriolage. Le blessé réfute toute tentative d'homicide, assurant avoir paniqué et pris la fuite, et n'avoir pas eu l'intention de percuter un gendarme. Aucun gendarme n'a été blessé par la voiture des fugitifs, mais un gendarme a fait feu à plusieurs reprises, visant l'habitacle.



La compagne de David P. est dans un état grave dans le service de neurologie du CHU de Saint-Pierre, elle a pris une balle en pleine tête, a perdu l'usage de la parole et de l'audition, et est paralysée, peut-être temporairement. David P., s'il est mis en examen et placé en détention provisoire, aura une chambre d'hôpital spécialement aménagée, et sera gardé en permanence par des fonctionnaires de police.