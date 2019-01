Le cambrioleur le plus recherché de La Réunion désormais hospitalisé, sous surveillance policière

Le 12/01/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 1087

Après plus de cinq jours de cavale après son cambriolage à la Saline-les-hauts, le fugitif est désormais pris en charge au CHU de Bellepierre, à Saint-Denis. Il a été opéré hier de ses blessures par balle.



Celui qui avait foncé sur les gendarmes n'a pas encore été auditionné mais "il est hospitalisé et placé sous surveillance policière", confie le JIR.



Le Saint-Paulois de 40 ans avait tout d'abord été interpellé jeudi après-midi à Saint-Denis à bord du véhicule de sa concubine. Pour tenter de mettre fin à sa course folle, les gendarmes avaient donc tiré à plusieurs reprises, le touchant à l'épaule et à la main.



"Les gendarmes bénéficient en effet d'un rallongement de la période d'enquête de flagrance, comme l'autorise le code de procédure pénal s'agissant d'une enquête criminelle", explique le JIR. David Payet devra donc s'expliquer sur son comportement et sa fuite, qui aura duré près d'une semaine.