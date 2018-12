Le camp Ravalomanana prêt à contester les résultats

Le 24/12/2018 | Par Zinfos974 | Lu 127

Les résultats intermédiaires de la commission électorale sont de plus en plus affirmatifs. La victoire de TGV est proche.



Le second tour de l’élection présidentielle du 19 décembre offre pour l'instant une large avance à Andry Rajoelina.



D’après les résultats provisoires publiés dimanche à 20h par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), sur 21.787 bureaux de vote traités sur les 24.852 existant dans tout Madagascar, le candidat "numéro 13", autrement dit Andry Rajoelina, obtient 2.269.136 de voix (soit 55,08% des suffrages) contre 1.850.797 de voix (44,92%) pour son adversaire Marc Ravalomanana.



418.339 voix sépare les deux finalistes. Un écart que l'ancien président et homme d'affaires de la chaîne de production Tiko pourra difficilement rattraper si la tendance ne s'inverse pas nettement en sa faveur.



Samedi dernier, à la demande du clan Ravalomanana, une séance de confrontation des procès-verbaux a été organisée au siège de la Commission Electorale Nationale Indépendante à Alarobia.



Malgré l'écart conséquent de voix, la presse malgache fait état de tentative de contestation du résultat par des sympathisants du camp Marc Ravalomanana.



"Des partisans les plus ultras et les mercenaires politiques qui l’entourent refusent de se soumettre aux résultats des urnes en tentant d’inventer toutes manœuvres visant à semer les troubles au pays et à contester les résultats sans pour autant apporter aucune preuve", affirme ainsi le journal Midi Madagasiraka.



Les résultats provisoires de la CENI devraient très prochainement confirmer l’élection d'Andry Rajoelina en tant que 13e Président de la République de Madagascar.