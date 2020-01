Le candidat saint-pierrois Imrhane Moullan joue la transparence

Le 04/01/2020 | Par Charline Bakowski | Lu 284

Lors d'une conférence de presse, Imrhane Moullan, candidat tête de liste aux élections municipales 2020 à Saint-Pierre, a voulu jouer la totale transparence avec la population.



Le candidat à La Droite Alternative a tenu à présenter son bulletin de santé, dont les résultats sanguins et cardiovasculaires sont normaux, son casier judiciaire vide, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur de situation patrimoniale attestant qu'il ne possède aucun bien immobilier et aucun fonds de commerce sur les territoires de la commune de Saint-Pierre.



Selon Imrhane Moullan, cette transparence est un point très attendu par les électeurs. Il invite ainsi l'ensemble des candidats à faire de même. "La population est en effet en droit de savoir si leur futur maire est capable d'assumer ses fonctions pendant toute la durée du prochain mandat 2020-2026", a-t-il déclaré.



Il a conclu sa prise de parole en indiquant qu'il était favorable à une loi sur le cumul des mandats, en ajoutant cependant pour sa part que "si les électeurs me font confiance, je me limiterai à deux mandats identiques consécutifs, car j'estime qu'il faut du sang neuf au bout d'un certain moment : ceci est bénéfique pour la population, pour la collectivité, et pour les élus eux-mêmes".