Le captage de la source Edgar Avril livré : Nouvelle étape gagnée dans "la bataille de l’eau"

Le 04/03/2019 | Par N.P | Lu 198

Avec son débit de 200 litres par seconde et son eau "peu sensible aux événements pluvieux", le captage de la source Edgar Avril vient sécuriser le réseau d’eau potable pour les 32 000 abonnés de la commune du Tampon. Ce dimanche, l’installation a été inaugurée au Belvédère du Bois Court en présence du président de la CASUD et maire du Tampon , André Thien Ah Koon, le sous-préfet de St-Pierre, Lucien Giudicelli, et Cyrille Melchior, président du Département.Un événement voulu comme un grand moment de fête. "Le captage de la source Edgar Avril s’inscrit logiquement dans la bataille de l’eau pour le territoire du Tampon. Bataille qui a commencé dans les années 80 avec le captage de la source du Pont du Diable", a rappelé André Thien Ah Koon."Les Tamponnais sont assurés maintenant d’avoir de l’eau au robinet au moins pour les trente années à venir y compris en période d’étiage".Prochaine étape dans la "bataille de l’eau", la première usine de potabilisation de la commune dont la livraison est prévue pour l’année prochaine.