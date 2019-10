Le chanteur Dadju a comblé ses fans réunionnais

Le 13/10/2019 | Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com | Lu 488

Dadju le chanteur de RnB français, était en concert hier soir aux Florilèges au Tampon. Devant un parterre de fans plus conquis les uns des autres, il a passé en revue ses meilleurs succès : "Lionnes", "Jaloux", 'C'est compliqué", "Reines" ou encore "Django". Ses fans connaissaient par coeur ses chansons et n'ont pas hésité à reprendre avec lui la dernière "Ma vie", sortie il y a à peine 24h.

A découvrir avec nos photos et vidéos.