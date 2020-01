Le chômage a baissé de 3,8 % en 2019

Le 27/01/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 194

Le chômage a baissé en fin d’année 2019 dans notre département. Au quatrième trimestre 2019, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s'établit en moyenne sur le trimestre à 133 940. Un chiffre en baisse de 2,0 % sur le trimestre (soit –2 690 personnes) et de 3,8 % sur un an, indique la Direccte ce lundi. En France, Drom compris, le nombre de chômeurs en catégorie A a baissé également de 1,7 %.



Sur l’ensemble des catégories (A,B,C), le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi ayant ou non exercé une activité est en recul de 1,8 % sur le trimestre (soit –2 940 personnes) et de 3,1 % sur un an. Il s'établit ainsi en moyenne à 162 770 au quatrième trimestre 2019.



Le nombre d'hommes en demande d’emploi en catégorie A diminue de 2,4 % ( – 4,0 % sur un an), contre une diminution de 1,5 % pour les femmes (–3,5 % sur un an).



Sur le dernier trimestre, le chômage des jeunes ( moins de 25 ans) baisse de 2,9 % de 2,5 % pour ceux âgés de 25 à 49 ans (–5,9 % sur un an) et de 0,4 % pour ceux âgés de 50 ans ou plus (+1,6 % sur un an).



À La Réunion, sur un trimestre, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégories A, B, C depuis un an ou plus diminue de 2,8 %. En revanche, ramené sur l’année, ce nombre ne baisse que de 0,1 %. Une ancienneté prise en compte de façon continue, une sortie d'un jour des catégories A,B,C réinitialise l'ancienneté.



À La Réunion, le nombre moyen d'entrées en catégories A, B, C au quatrième trimestre 2019 diminue de 1,6 % par rapport au trimestre précédent (+7,0 % sur un an) principalement pour licenciement économique, fin de mission d’intérim ou encore fin de contrat.



A contrario, le nombre de sortie de sorties de catégories A, B, C au quatrième trimestre 2019 augmente de 1,0 % par rapport au trimestre précédent (+20,3 % sur un an) pour une entrée en stage ou formation, arrêt de recherche ou défaut d’actualisation.