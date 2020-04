Le ciel de votre dimanche, tendances pour le début de la semaine prochaine

Le 18/04/2020 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 565

Quelques averses sont possibles localement dans les hauts l'après-midi. Les cumuls restent faibles. Cliquez sur l'image pour l'animer si nécessaire.

Prévisions pour la nuit du 18 au 19 Avril

Prévisions pour la journée du dimanche 19 Avril



🌡️ Températures prévues

Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MeteoR OI

Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 29 Le Port 31 Saint Paul 30 Grand Fond 31 Pointe 3 Bassins 32 Tan Rouge 27 Colimaçons 24 Les Makes 25 Saint-Louis 31 Pierrefonds 29 Saint Joseph 29 Saint Philippe 27 Sainte Rose 29 Saint Benoit 29 Saint André 29 Volcan 18 Maïdo 18 Bourg Murât 19 Plaine des Palmistes 21 Cilaos 25 Mare à Vieille Place 25

➡️ Quelques ondées nocturnes sont observées sur les pentes du Sud sauvage, celles du volcan ou encore vers la Plaine des Palmistes. Ailleurs le ciel est peu nuageux.🎏 Les vents faiblissent mais restent sensibles sur le Nord et le Sud ainsi que dans la région du volcan.est agitée à forte à l'exception de la zone comprise entre l'Étang Salé et la Possession en passant par la baie de Saint Paul.voyagent entre 19° à Pont Mathurin et 24°. Sur les pentes la fourchette va de 14° à 18°.Les minimales les plus basses ne sont pas loin des 10° au Maïdo, à Bourg Murât et au volcan.➡️des passages nuageux retardent l'ensoleillement sur l'Est. Ils sont accompagnés de quelques averses isolées.Sur l'Ouest et le Sud le début de journée est lumineux et les thermomètres rejoignent les valeurs quasi estivales surtout sur l'Ouest.➡️quelques averses peu significatives sont possibles sur les pentes de la Possession ou vers Colimaçons.Les pentes orientales du volcan restent humides et quelques ondées vers la Plaine des Palmistes ou les hauts de Sainte Rose accompagnent brièvement l'après-midi dominicale.De belles éclaircies persistent sur le littoral et dans les cirques.approchent encore les 60/65km/h vers Pierrefonds et Gillot. Sur la côte Est ainsi que vers la Plaine des Cafres et le volcan elles sont plus modérées. La région comprise entre Saint Leu et la Possession en passant par la baie de Saint Paul est soumise aux brises.demeure agitée à forte de Saint Pierre à Sainte Marie en passant par Sainte Rose. La houle d'alizé peut atteindre 2m50.La température du lagon est voisine de 28° .sont proches des normales, plus chaudes sur l'Ouest et plus faiblardes sur le Sud sauvage. Voir détails ci-dessous.➡️➡️ Calendrier lunaire Avril 2020 ➡️06h31 le 19 --18h03 le 19🧳 La pression atmosphérique à 17h00 à Gillot : 1015.3