Le ciel est clément en général mardi et mercredi alors que la houle grossit mercredi

2019 NOVEMBRE 04 07h10la houle arrive sur les côtes Ouest et Sud mercredi et atteint son pic la nuit suivante. METEO FRANCE précise que le seuil de vigilance sera approché.En soirée le ciel réunionnais se dégage en grande partie. Toutefois les hauts de Sainte Rose, les pentes du volcan et le littoral entre Saint Philippe et Sainte Rose restent sur la trajectoire d'entrées maritimes qui apportent encore quelques averses.Des paquets nuageux transitent aussi au large des côtes Nord-Est et Nord mais restent probablement en mer.Comme la nuit précédente on observe une fraîcheur relative. Sur le littoral les minimales sous abri sont comprises entre 19° et 21°.Dans les hauts les stations les plus fraîches comme le Maïdo et le volcan affichent des valeurs inférieures à 8°. La Nouvelle, la Plaine des Cafres, Cilaos ou encore la Petite France flirtent avec les 10°.Mardi matin le soleil occupe le terrain réunionnais même si des nuages transitent encore vers Sainte Rose. Les averses potentielles sont brèves et isolées.Les thermomètres grimpent rapidement après 8h. Au plus chaud de la journée les 30° sous abri sont franchis à Saint Gilles.Cilaos bénéficie encore de bonnes conditions et d'un temps chaud avec 25°.Les nuages accrochent les pentes Nord et Est en début d'après midi . Des averses isolées sont possibles notamment dans les hauts de Sainte Rose.Les régions littorales Ouest et Sud jouissent d'éclaircies durables. Le temps est également clément à Cilaos, dans Mafate et au sommet du volcan.Le souffle de l'alizé est plus que modeste.est favorable avant l'arrivée d'une jolie houle mercredi.Température du lagon: proche de 26°.05h35 le 05.18h28 le 05.1018.6 hectoPascals.Maximum de 28° CelsiusMaximum de 29/30° CelsiusMaximum de 31° CelsiusMaximum de 30/31° CelsiusMaximum de 30° CelsiusMaximum de 29° CelsiusMaximum de 27° CelsiusMaximum de 27/28° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 29° CelsiusMaximum de 18° CelsiusMaximum de 17° CelsiusMaximum de 21° CelsiusMaximum de 20/21° CelsiusMaximum de 25° CelsiusMaximum de 23° CelsiusLa journée est promise à un bon ensoleillement général.Le développement des nuages en journée sur les pentes reste limité avec une concentration sur les pentes du Nord-Ouest l'après midi.Les températures maximales sous abri sont souvent assez chaudes.Le vent marque son territoire avec peine sur le Nord et le Sud.La houle annoncée arrive en journée sur les côtes Ouest et Sud de la Pointe des Galets à la Pointe de la Table.La nuit suivante elle atteint son pic avec une hauteur moyenne maximale voisine de 4m.METEO FRANCE précise qu'on sera probablement proche du seuil de vigilance.