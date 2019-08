Le collectif Réunion ADP mobilisé sur le marché de St-Pierre

Les bénévoles du collectif Réunion ADP étaient à nouveau mobilisés ce samedi, pour sensibiliser les Réunionnais au référendum d’initiative citoyenne autour de la vente des Aéroports de Paris. Après cette 3ème action, d’autres sont prévues dans les différents marchés de l’île.

Après deux actions sur le marché de Saint-Leu, le collectif Réunion ADP a organisé ce samedi 10 août avec 10 volontaires sa 3ème action sur le marché de Saint-Pierre de 8h30 à 12h30.



Notre objectif : informer les Réunionnais de l'existence du processus référendaire en cours sur la privatisation des Aéroports de Paris (ADP). Processus qui dure 9 mois (du 12 juin 2019 au 12 mars 2020) et qui doit permettre aux français de dire si OUI ou NON ils souhaitent s'exprimer par référendum sur cette privatisation qui n'est économiquement pas justifiée.







Depuis notre dernière action du samedi 03 aout ce sont près de 4379 réunionnais qui ont signé (+6% en 1 semaine), avec une nette augmentation sur les communes de Saint Leu (+15%) et des Avirons (+13%) suite à notre passage la semaine passée.

Comme la semaine dernière sur le marché de Saint-Leu, nous avons pu faire signer sur le site du gouvernement 85 personnes et avons récupéré les adresses emails de plus de 35 personnes qui n'avaient pas leur pièce d'identité sur eux. Au total, ce sont donc près de 120 personnes qui auront apporté leur soutien au référendum via notre action.

Plus déterminés que jamais, nous informons les Réunionnais que nous serons de nouveau présents le samedi 17 aout sur le marché de Saint-Pierre et les 23 et 30 aout sur le marché de Saint-Paul afin de les aider s'ils rencontrent un problème sur le site du gouvernement accessible sur ce lien https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1, ou tout simplement pour continuer à informer les passants de la possibilité de déclencher un référendum. Potentiellement le 1er depuis 2005 !



Information importante, si les Réunionnais souhaitent signer avec nous sur les marchés il est nécessaire de se munir d'une carte d'identité ou d'un passeport et d'être inscrit sur les listes électorales."