Le collectif des propriétaires du Cap la Houssaye-Eperon reçu en préfecture

Le 24/12/2019 | Par Nicolas Payet | Lu 96

Le collectif des propriétaires du Cap la Houssaye-Eperon poursuit son combat. Après avoir rallié à leur cause des "responsables politiques, socio-professionnels et socio-économiques de toutes sensibilités", les propriétaires ont été reçus jeudi dernier en préfecture. Ils sont contre "le projet d’expropriation présenté tant sur la forme que sur le fond" par Le Conservatoire du Littoral.

Depuis 2 mois, les responsables du collectif ont rencontré individuellement de nombreux élus, responsables politiques, responsables socio-professionnels, responsables socio-économiques de toutes sensibilités sur tout le territoire de la Réunion.



Nous avons échangé et argumenté sur le projet de la double enquête conjointe (DUP et parcellaire) d'acquisition foncière du Cap la Houssaye sur le territoire de Saint-Paul.



Le Collectif a réalisé une motion de retrait de ce projet de DUP présenté, qui a reçu le soutien et les signatures de très nombreux élus, responsables politiques, responsables socio-professionnels, responsables socio-économiques.



Ce 19 décembre 2019, le Collectif des Propriétaires a été reçu à la préfecture de la Réunion pour remettre cette motion de retrait signée exposer la problématique de ce projet.



Par rapport à la réponse du ministre à une question écrite posée à l'Assemblée Nationale le 10 décembre 2019, il semble qu'une demande de compléments a été réclamée.



La remise du rapport d'enquête est remise à une date ultérieure.



Pour le Collectif des Propriétaires Cap la Houssaye-Eperon, Jean-Marie Iafare.