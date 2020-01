Le compostage : Ne plus rien gaspiller et avoir de belles plantes… en appartement

Le 26/01/2020 | Par Soe Hitchon | Lu 306

Quand on pense à de beaux potagers dans lesquels on récolte des tomates et oignons pour le cari du soir, on voit le plus souvent une case et un jardin. Mais cette pratique est de plus en plus fréquente en appartement – avec balcon, tout de même. Et avec la population qui augmente, les immeubles se multiplient.



C’est pour cela que depuis quelques années, Daniel Medea propose un composteur de cuisine, soit un mini-composteur de la marque Écovie, de 20 litres. Le principe est la fermentation lactique grâce aux déchets alimentaires. "On peut y mettre de tout, affirme Daniel Medea, fruits et légumes, coquilles d’œufs, restes de caris, petits os, crustacés. Il faut juste hacher finement pour que la fermentation soit plus rapide". Résultat : le fermant liquide produit est stocké dans un réservoir qui est à vider régulièrement. Il suffit ensuite d’arroser ses plantes avec cet engrais.



Les avantages : moins de gaspillage alimentaire, une poubelle désencombrée, une économie en engrais et des plantes ou un potager bien nourri. C’est pour ces raisons-là que Daniel Medea s’est lancé.