Le concours Jardins et balcons fleuris fête ses 10 ans

Le 30/10/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 74

La conférence de presse de la dixième édition de “Jardins et balcons fleuris” se tenait dans le jardin créole de Josiane Courtois ce mardi 29 octobre 2019 à Saint-Gilles-les-Hauts. Il s’agit d’une ancienne gagnante de ce concours organisé par la ville de Saint-Paul.



D’autres ex-lauréats assistaient à la présentation de l’événement 2019. Daniel-Paul Dumont, Geneviève Caballe, Gérald Gardenat et Yannick Pelletier. Ils forment la famille de cette manifestation conviviale. Tous se rassemblaient dans la cour luxuriante de Madame Courtois. Objectif : partager leur amour pour les plantes, les fleurs et les embellissements.



«Cela fait 37 ans que je travaille mon jardin créole. Pour participer à ce concours, il faut mettre tout ton cœur dans ton jardin», confie Josiane Courtois, au cours de la visite de sa kaz kréole, magnifiquement arborée.