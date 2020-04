Le confinement prolongé, Emmanuel Macron s'exprimera lundi

Le 08/04/2020 | Par LG | Lu 10282

Le confinement des Français "va être prolongé" au-delà du 15 avril et Emmanuel Macron s’exprimera lundi à 20 heures (22H Réunion) pour présenter ses décisions à la nation, a indiqué l’Élysée.

Emmanuel Macron s'exprimera lundi peu après 20 heures, dans ce qui sera sa quatrième allocution télévisée depuis le 12 mars. Au cours de cette allocution, le chef de l'Etat va confirmer que le confinement sera prolongé au-delà du 15 avril, annonce l’Elysée.La présidence n'a pas précisé la nouvelle durée du confinement, un sujet qui sera abordé par le chef de l'Etat lundi prochain.L’épidémie de coronavirus a fait 10869 morts au total en France depuis le début de l’épidémie, avec 541 décès de plus en hôpital en 24 heures, hors chiffre des Ehpad ( voir le point de ce mercredi soir ).La pandémie du nouveau coronavirus a tué plus de 60000 personnes en Europe, soit plus de 70% des décès dans le monde.Avec un total de 60325 morts (pour 762 625 cas), l’Europe est le continent le plus durement touché par la pandémie de Covid-19, qui a tué 84 435 personnes dans le monde.L’Italie (17 669 décès) et l’Espagne (14 555) sont les pays européens les plus touchés, suivis de la France et du Royaume-Uni (7 097), qui a enregistré ce mercredi un nombre record de décès avec 938 personnes décédées en 24 heures.