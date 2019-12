Le conseil CINOR reporté pour une raison inédite

Le 12/12/2019 | Par samuel.irlepenne@zinfos974.com | Lu 292

Le conseil communautaire de la CINOR était programmé de longue date pour ce jeudi soir. Mais les deux journées de garde à vue du vice-président Richard Nirlo ont incité les élus majoritaires de Sainte-Suzanne et Sainte-Marie à prendre la décision de boycotter la séance.

La Cinor rattrapée par ses vieux démons ... Alors que le conseil communautaire devait se tenir ce jeudi soir, il a été reporté à mardi, faute de quorum.Les élus issus de la majorité de Sainte-Suzanne et de Sainte-Marie (hormis Yves Ferrières, candidat aux municipales à Sainte-Marie ) ont décidé de boycotter la séance en soutien au maire de Sainte-Marie, Richard Nirlo, absent car tout juste sorti de sa garde à vue . Le président de l'intercommunalité, Gérald Maillot, lui, se dit plutôt "solidaire de la justice de notre pays". Ambiance.Comme l’a expliqué Didier Gopal, élu communautaire de la majorité de Sainte-Marie, c’est par "solidarité" envers Richard Nirlo que les élus des majorités des communes de Sainte-Suzanne et de Sainte-Marie ont décidé de ne pas siéger ce soir en conseil car le maire de Sainte-Marie se remettait à peine de sa garde à vue dont il était sorti deux heures plus tôt. "Les dossiers ont été préparés mardi en conseil des maires", explique Didier Gopal, également président de la commission des finances à la Cinor, "et il nous paraissait important que notre maire soit présent à ce conseil communautaire puisqu’il a défendu des positions avec le maire de Sainte-Suzanne sur des dossiers qui concernent l’ensemble des habitants du territoire".À travers cette mobilisation, les élus issus des majorités des deux communes souhaitaient également montrer qu’ils n’avaient pas "une vision réductrice de leur territoire". "On attend que notre maire vienne siéger avec nous, ce qui se fera mardi lors du prochain conseil (où il n’y aura pas besoin de quorum cette fois-ci, ndlr). On l’a vu, il est serein mais néanmoins un peu fatigué. Nous lui avons donc demandé d’aller se reposer avant de revenir travailler demain. Il a notre total soutien, toute notre confiance et toute notre solidarité", ajoute Didier Gopal.Pour l’élu communautaire sainte-marien, il s’est néanmoins passé quelque chose de "marquant" lors de la (non) tenue de ce conseil… "Le président Maillot aurait dit devant les élus de Sainte-Suzanne lorsqu’ils sont sortis que ce boycott aller provoquer des dégâts collatéraux. On peut s’interroger sur les propos d’un président d’un conseil communautaire qui concerne 200.000 citoyens", regrette-t-il.Ce boycott, le premier depuis la brouille en 2016 sur la présidence partagée de la collectivité , a clairement agacé Gérald Maillot. C’est le second vice-président de la Cinor et maire de Sainte-Suzanne, Maurice Gironcel, qui lui a rapporté cette demande de report émanant de Richard Nirlo, indique Gérald Maillot. "Suite à ça il n’y a pas eu de bureau ni de conseil, qui a été reporté à mardi prochain", glisse le président de la communauté d’agglomération, amer après cet énième report.En effet, il ne voit pas pourquoi "il y aurait solidarité à ne pas travailler dans l’intérêt de la population et de l’intérêt général". "Ici, l’administration travaille, monte les dossiers et nous les validons. On attend des élus qu’ils se mettent au travail et ce n’est pas en fonctionnant comme ça que l’on fera avancer les choses", déplore Gérald Maillot, qui se dit "avant tout solidaire de la justice de notre pays".Une petite remarque qui ne passera pas inaperçue en pleine campagne électorale: Richard Nirlo et Gérald Maillot sont candidats à Sainte-Marie et ce n’est pas le boycott de ce soir qui viendra arranger les choses entre les deux hommes, bien au contraire. La bataille pour 2020 vient également frapper à la porte de l'interco...