Le conseil scientifique préconise le maintien en confinement d’un tiers de la population après le 11 mai

Le 15/04/2020 | Par Gaëtan Dumuids | Lu 3342

18 millions de personnes considérées à risque devront rester confinées après le 11 mai, préconise le conseil scientifique ce mercredi. Un déconfinement qui pourrait également être reporté si les conditions n’étaient pas toutes réunies.

Alors que certains comptent les jours jusqu’au 11 mai, la douche pourrait être glaciale pour eux. Le conseil scientifique a recommandé ce mercredi au président de la République le maintien d’environ 1/3 de la population après la date annoncée.



Sont concernées les personnes à risque de développer une forme grave, déclare Jean-François Delfraissy, le président du conseil scientifique, devant la commission des lois du Sénat. Un prolongement qui pourrait s’étendre jusqu’à l’apparition éventuelle d’un médicament préventif.



Ces 18 millions de français concernés sont ceux âgés de plus de 65 ou 70 ans. Les personnes ayant des affections de longue durée, ainsi que "des sujets jeunes ayant une pathologie, mais aussi obèses", entrent également dans cette case.



Sur le déconfinement général, Jean-François Delfraissy a été très clair : "s'il faut retarder de quelques jours parce qu'on n'est pas prêt, il faudra retarder de quelques jours". Pour lui, il faut que les prérequis opérationnels et techniques soient en place afin de sortir du confinement. Il s’agit notamment de la disponibilité d'un nombre de tests de dépistage du virus suffisant et la mise en place d'un système de traçage des contacts des nouveaux cas identifiés.



Cette dernière annonce laisse donc planer un gros doute sur la date du 11 mai.