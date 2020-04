Le coronavirus est 10 fois plus mortel que le H1N1

Le 13/04/2020 | Par LG | Lu 836

L'Organisation mondiale de la santé annonce ce lundi 13 avril que le coronavirus est dix fois plus mortel que la grippe H1N1.

Le nouveau coronavirus est dix fois plus mortel que le virus responsable de la grippe A (H1N1) apparue fin mars 2009 au Mexique, a indiqué ce lundi l’Organisation mondiale de la santé.



"Les données recueillies dans plusieurs pays nous donnent une image plus claire de ce virus, de son comportement, de la manière de l'arrêter. Nous savons que le Covid-19 se répand rapidement et nous savons qu'il est mortel : 10 fois plus que le virus responsable de la pandémie de grippe de 2009", a déclaré le patron de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, au cours d'une conférence de presse virtuelle depuis la ville suisse de Genève, siège de l'institution.



Entre 2009 et 2010, la grippe A (H1N1) a fait 18.500 morts, selon l’OMS.