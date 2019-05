Le cyclone Fani fait 43 morts en Inde et au Bangladesh

Le cyclone Fani a fait au moins 42 personnes en Inde et au Bangladesh depuis vendredi.



L'Etat d'Odisha, dans l'est de l'Inde, où on a enregistré des vents de plus de 200km/h, a comptabilisé 29 tués, et le Bangladesh 13.



Au Bangladesh, six personnes ont été mortellement frappées par des éclairs.



Le cyclone a arraché des milliers d'arbres et de pylônes de télécommunication, ainsi que de nombreux toits. De nombreux logements étaient toujours privés d'électricité dimanche, pour la troisième journée consécutive.



Fani a été le premier cyclone d'été à frapper le Golfe du Bengale en Inde depuis 43 ans, et seulement le troisième en 150 ans. Normalement, les tempêtes tropicales n'y sévissent qu'en octobre-novembre. Fin octobre 1999, cet Etat avait été frappé par un super-cyclone, qui avait fait près de 10.000 morts.