Le cyclone tropical BELNA s'intensifie à 440km de Mayotte, menace directe possible pour Mada lundi

Le 07/12/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 824

Cliquez sur l'image pour l'animer. L'oeil du cyclone BELNA est apparent à présent.

➡️ Le Centre Spécialisé Cyclone de la Réunion ( CMRS) a mis à jour le suivi des systèmes AMBALI et BELNA sur la base du point de 10heures ce samedi 07 Décembre 2019.



➡️AMBALI(03S) nettement affaiblie est à présent une forte tempête tropicale qui ne représente aucun danger pour les terres habitées.



➡️ En revanche BELNA(02S) s'intensifie conformément aux prévisions. Il est à présent classé comme cyclone tropical avec des rafales maximales estimées à 165km/h près de l'oeil en mer. A 10heures il était positionné à 435km au Nord-Est de Mamoudzou/Mayotte et à 685km au Nord Nord-Est de Mahajanga/Madagascar. Il se déplace actuellement lentement vers le Sud-Ouest.

Ce système devrait continuer à s'intensifier ces prochaines 36heures jusqu'au stade de cyclone tropical intense.

L'oeil du cyclone pourrait transiter à un peu moins de 150km à l'Est de Mayotte demain et atterrir lundi sur la côte Nord-Ouest de Madagascar à un peu plus de 100km à l'Ouest de Mahajanga.



La menace potentielle pour le Nord-Ouest de Madagascar est réelle d'autant que BELNA pourrait toucher terre à pleine puissance avec des rafales potentiellement supérieures à 200km/h près de l'oeil.

D'autre part Météo France met en avant le risque d'une surcote c'est à dire que la mer pourrait envahir le littoral notamment près du point d'impact.



➡️ Il est donc fortement recommandé à ceux qui pourraient être directement ou indirectement impactés de se tenir régulièrement informés. Mayotte est en pré-alerte cyclonique.

Je vous propose un nouveau point en début de soirée.

Cyclone tropical BELNA. Il pourrait atteindre le stade de cyclone intense dans les 24heures. METEO FRANCE

Le cyclone tropical BELNA capturé par Météosat à 10h45 ce matin.