Le dealer parisien placé en détention provisoire

Commentaires (16)

1. Zarin le 05/05/2019 11:33

la fange souille La Réunion.

2. Bip le 05/05/2019 11:57

Bien fait pour sa gueule! Il n'a toujours pas compris. Qu'il y reste derrière les barreaux, et ses complices, s'il y en a. Un cancre pour la société ; de l'argent trop facile à gagner

3. Troudeballe le 05/05/2019 13:01

Voilà l'état d'esprit général des français y compris et surtout des GJ ! Ils ne veulent faire aucun effort, ne veulent même pas travailler..Ils veulent des sous, c'est tout et surtout le plus facilement gagné et sans aucune goutte de transpiration !

4. PEC-PEC le 05/05/2019 13:42

Pas de pitié pour ces racailles qui par cupidité viennent tuer des reunionnaise. En cabane avec de grosses amandes pour payer longtemps leur bêtise.

5. Pamphlétaire le 05/05/2019 14:03

Il pourra dire qu'il est venu à la Réunion passer des vacances gratis : nourri, logé,...

6. Philosophie le 05/05/2019 15:18

Laissons faire la justice...j'ai confiance en son action !

7. nene le 05/05/2019 16:04

lec dealer n'etait pas un leader

8. Choupette le 05/05/2019 16:09

Parisien ... .



J'imagine très bien le bobo parisien transportant une mallette de cocaïne en affichant un air affecté ... .

9. Daredevil le 05/05/2019 16:33

Après les Antilles, la guyane, c est au tour de la réunion d’etre Inondée par ces trafiquants . Grand Merci aux douaniers .

10. Pierre le 05/05/2019 18:13

Pour un de pris, combien passent entre les filets? Je n'en ai aucune idée mais je félicite les douaniers.

11. ali le kafhir le 05/05/2019 18:21

on pourrait faire de la télé réalité avec tout çà



après les marseillaises à la réunion

le parisien sous les tropiques

12. Rhum Quina le 05/05/2019 18:33

Fiche d'identité de cette nouvelle espèce de requin :

- un dealer parisien

- un homme intercepté

- un trentenaire parisien

- un jeune dealer



Et c'est tout ! Il est certain qu'avec de telles indications... ?

13. MICHOU le 05/05/2019 19:08

Les conséquences du tourisme à tout prix, la rançon de l'île intense

14. DIDIER NAZE le 05/05/2019 20:49

LES PARISIENS....TÊTES DE VEAUX !!!!....😐😠😠....PLUS SÉRIEUSEMENT.....TOUTES CES SALOPRIES QUI ESSAIENT DE VENIR EMPOISONNER ...ET TUER .....LES RÉUNIONNAIS. ....DOIVENT ÊTRE PUNIS SÉVÈREMENT....ET LES PEINES INFLIGÉES DOIVENT....DISSUADER ET FAIRE RÉFLÉCHIR. ...TOUS CES.....(...).....MERCI A Z INFOS DE NE PAS ME CENSURER ET DE PUBLIER L INTÉGRALITÉ DE MON TEXTE.....J AI DE LA COLÈRE ET DE LA HAINE POUR ......CES POURRITURES ...QUI VIENNENT DETRUIRE NOTRE....ILE..MORT À EUX....FAÇON DE PARLER....EN TOUT CAS ILS N ONT PAS INTÉRÊT A CROISER MA ROUTE.....JE SUIS D UNE CHOSE....ILS NE RENTRERONT....PLUS JAMAIS CHEZ EUX.....ET JE N AI PAS L HABITUDE DE PLAISANTER.....

15. Ote le 05/05/2019 22:03

C est bien comme ça. On.rajoutera la préméditation... Didier....