Le défi d'un papa privé de son fils

Le 29/08/2019 | Par LG | Lu 569

Cela fait maintenant plus de 3 semaines que Guillaume Chevallier est séparé de son fils. Une séparation "illégitime et illégale", sans que personne ne puisse intervenir, rouspète le papa. Et pour cause, il n'y a pas encore de jugement prononcé. Une audience est prévue le 12 septembre.



Afin d’interpeller sur sa situation et celle vécue par de nombreux pères, Guillaume Chevallier a entrepris une marche symbolique à l'île de La Réunion. Le 15 août, il a entamé cette marche avec un leitmotiv pour guider ses pas : "Sans mon garçon, je tourne en rond."



"L'objectif est de continuer à marcher autour de l'île tant que je ne reverrai pas mon fils", maintient-il mordicus.



Le père bafoué dans son droit de garde est parti de Gol-les-Hauts à la Rivière Saint-Louis, s’est arrêté le dimanche 18 août à Vincendo, avant d’être stoppé dans sa progression à cause d'un chantage.



"Je suis contraint de reprendre ma marche"



"On m'a demandé d'arrêter ma marche et de patienter jusqu’au vendredi 23 août en me faisant espérer que je puisse le revoir. Je ne l'ai pas revu, je me suis fait insulter ainsi que ma famille... Le lien affectif entretenu avec lui est instable, pas régulier et continue de creuser un fossé entre nous deux. Mon fils commence donc à vivre une forme de maltraitance psychologique qui est aggravée par le fait que nous avions un rapport très fusionnel. C'est inacceptable. N'ayant à ce jour aucune certitude sur le moment où je pourrai revoir mon fils, je suis contraint de reprendre ma marche", explique-t-il aujourd'hui.



Ce jeudi matin, Guillaume Chevallier était donc à Sainte-Marie, avant de migrer vers la ville voisine de Saint-Denis. Sur son parcours, il attend des messages de soutien de la part des passants. Il est soutenu dans sa démarche par l’association Paire 2 Coeurs qui aide les papas mis, dans la grande majorité des cas, à l’écart de leur enfant après une décision de justice, voire même avant, comme dans ce cas de figure.