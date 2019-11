Le délai des 6 mois est passé, la Grande-Bretagne n’a toujours pas restitué les Chagos

Des manifestations afin de protester contre l'occupation anglaise aux Chagos sont prévues dans trois capitales ce vendredi 22 novembre : Port-Louis, île Maurice, Londres et Washington D.C.

Le délai de six mois pour cesser l’occupation illégale de l’archipel des Chagos, contenu dans la résolution votée aux Nations Unies cette année, expire ce vendredi. Et comme la Grande-Bretagne n’a toujours pas l’intention de rendre les îles revendiquées par Maurice, des membres de la communauté chagossienne tiennent à se rappeler au bon souvenir du haut commissaire britannique.Le Groupe Réfugiés Chagos est en ce moment devant le Haut-commissariat britannique à la rue Edith Cavell, à Port-Louis, afin de maintenir la pression pour un retour des Chagossiens sur leur terre natale. Ils sont ainsi une trentaine munis de drapeaux et d'affiches à manifester.