Le député Stéphane Bijoux attristé par le décès de Jean-Michel Martial

1. LéonardeVincui le 19/10/2019 14:24



M.Stéphane Bijoux il est temps de bosser un peu,il y aura d'autre mort d'ici là pour vous excitez dans les condoléances. Je suis plus attristé par l'augmentation de vos APL de nos députées de 300€ ce qui leur fait une aide de 1500€ pour s'héberger a Paris,ors qu'ils ont sucrées les 5€ des APL des Etudiants.Quant au CREFORM c plus pour revitaliser le statut de quelques crétins de militants en manque de reconnaissance. Vous arrivez pas a la hauteur de la plus grosse assos du monde LE CRIF.In yab des Yvelines